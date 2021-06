Hier moét je heen als je in het Gelderse Tonden bent

Interieur: Minimalistisch, Scandinavisch design, gietvloer en houten balken. Veel grote raampartijen. Heerlijke bedden van Auping.

Locatie: Bosperceel in Tonden, op zo’n tien minuten rijden van Hanzestad Zutphen.

Service: Het huis is van alle gemakken voorzien; van olie en kruiden om mee te koken tot grote lades met boeken, tijdschriften en spellen. De houtgestookte hottub in de tuin maakt het feestje compleet.

Praktisch: Geschikt voor 10 personen, €953,58 voor twee nachten. Boeken via natuurhuisje.nl.

Droomhuis

Binnenlopen bij dit boshuis in het Gelderse Tonden voelt als thuiskomen. Maar dan in een heus droomhuis: zeeën van ruimte, een prachtig strak en tegelijkertijd warm interieur dat je omarmt en oneindig grote raampartijen die met hun zwarte kozijnen de omringende natuur omlijsten als levende schilderijen.

Waar je in het houten huis ook staat, je kijkt er altijd naar buiten. In de kinderkamer worden we vanuit de bedstedes wakker met zicht op (edel)herten die op de aangrenzende weide van Natuurmonumenten grazen. Vanuit de ouderslaapkamer aan de andere kant kijken we op een dassenburcht, waar volgens de eigenaren van het huis momenteel vijf jongen worden grootgebracht. Die houden zich tijdens ons verblijf schuil. Wel zien we op het levende schilderij vanuit bed vogeltjes af en aan vliegen naar de vogelhuisjes aan de bomen die het boshuis omringen.

Het keukenraam biedt zicht op nog zo’n heerlijkheid: de houtgestookte hottub in de tuin. Onze 9-jarige zoon wordt tijdens de ontvangst door eigenaar Marc gebombardeerd tot meesterstoker en leert hoe hij het vuurtje brandend moet houden. Dat laat hij zich geen twee keer zeggen.

Na een uurtje of vier stoken is de hottub warm en duiken we er met z’n allen in. Ook de rest van de dagen brengen we heel wat uurtjes in het hete water door. Afkoeling vinden we in de flinke regenbuien die nu eens helemaal niet erg zijn.

Uitvalsbasis

Want hoewel de omgeving lonkt (de prachtige Hanzestad Zutphen ligt op 10 minuten rijden en even verderop is ook het Nationaal Park Veluwezoom), nodigen de weersomstandigheden geenszins uit om op pad te gaan. Het biedt des te meer tijd om ons onder te dompelen in de fijne sfeer en luxe van dit huis. Dient een vakantieverblijf vaak als uitvalsbasis om de omgeving te verkennen, dit moderne boshuis is een bestemming op zich.

Terwijl de kinderen zich vermaken met struinen door het bos en badderen in de hottub, hebben wij zomaar eens de tijd om een boek te lezen. We installeren ons in de fijne loungebank in de hal, naast wederom een enorm raam.

Het boek vinden we in een van de drie grote lades onder de bank die vol liggen met een rijke verzameling aan boeken, tijdschriften en spelletjes.

Als we er toch even op uit willen, trekken we onze laarzen aan voor een boswandeling. Niet veel later komen we langs een boer waar we eitjes kunnen meenemen. Het geld (€1,50 voor 10 stuks) laten we in een bakje achter, net als vroeger.

Back to basics is dit weekeinde het thema gebleken, maar wel met een luxe randje. Wij kunnen eraan wennen.