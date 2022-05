’Zweten op het politiebureau in Santo Domingo’

Mooiste herinnering

„In 2018 maakten we een reis door Zuid-Amerika en waren onder meer op de Galapagoseilanden. Soms vallen plekken waarvan je veel verwacht tegen, maar dat was absoluut niet het geval. Wat hebben we genoten. Van snorkelen met zeeleeuwen tot ’ontmoetingen’ met enorme schildpadden die zomaar de weg oversteken en duiken met hamerhaaien en immens grote mantaroggen. De natuur op haar best én haar puurst. Je kunt de Galapagoseilanden ook bezoeken met een klein budget.”

Drama

„In Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, kregen we woorden met een local. Er was niks aan de hand, maar zij werd zo boos dat ze de politie erbij haalde. Ze beschuldigde ons ervan dat we haar hadden bedreigd, wat niet het geval was. Voor we het wisten, moesten we mee naar het politiebureau en kregen het benauwd. Gelukkig had de hoofdcommissaris door dat deze vrouw gek was. Na een uur in zijn kantoor te hebben gezweet, vroeg hij zijn collega om een foto met ons te maken.”

Weg

„We hebben onze banen in loondienst als arbeidsrechtadvocaat en letselschadejurist opgezegd om voor onbepaalde tijd te kunnen reizen. We zijn in januari 2020 op wereldreis gegaan. We leven met de dag, plannen niet te veel vooruit en de volgende bestemming is steeds een verrassing. We willen niet zoveel mogelijk landen afstrepen, maar juist de tijd nemen.”

Gadget

„AirPods Pro met noise-cancelling. Heerlijk om muziek te luisteren in een drukke bus of in bed als het lawaaiig is.”

Altijd mee

„Een gekarteld schilmesje. We gebruiken dit zo vaak op een dag dat we niet meer zonder kunnen. Onder meer om fruit te snijden en broodjes te smeren.”

Voedsel

„Sprinkhanen met zout en limoen op de markt in Oaxaca in Mexico. Verrassend lekker: knapperig, zout en zuur. We zouden dit best als snackje bij een goede film kunnen eten!”

Zonde

„Van die plekken die je alleen met een gids kunt bezoeken, waarbij de gids geen passie heeft voor wat hij of zij doet en je langs plekken loodst waar je helemaal geen zin in hebt (de juwelier, de tapijtzaak, het restaurant van een oom, de wolwinkel...). Liever zelf op ontdekking uit.”

