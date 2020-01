19e eeuwse houwdegen Andrew Jackson Trumps favoriete voorganger

De Amerikaanse president Donald Trump wordt zwaar bewaakt. Op de eerste man van de VS, op wiens bevel onlangs een Iraanse topmilitair is geliquideerd, kan ineens een aanslag worden gepleegd. Dat dit niet denkbeeldig is, bewijzen de liefst twintig aanslagen die op leiders van de VS zijn gepleegd. Vier presidenten, Abraham Lincoln in 1865, James A. Garfield in 1881, William McKinley in 1901 en John F. Kennedy in 1963 lieten daarbij het leven.