Zó creatief zijn Nederlandse hotels na de nieuwe maatregelen

Dans, theater, muziek en lekker eten, Zoku Amsterdam

Een avond genieten van dans, theater, muziek en lekker eten. We zijn al bijna vergeten hoe dat ook alweer was. Daarom worden op zaterdag 21 november de Lofts van hotel Zoku Amsterdam volledig getransformeerd tot privé-theaters. De Parade en Zoku slaan de handen ineen voor een ‘Night at the Parade’.

In eigen Lofts kunnen gasten genieten van liveoptredens van actrice en zangeres Stephanie Louwrier en dansgroep LucyONES. In eigen keuken bereiden gasten een driegangenmenu van chef-kok Merijn van Berlo.

Theaterfestival de Parade reist tijdens de zomer langs de vijf grootste steden van Nederland. De Parade zou dit jaar haar 30e jubileum vieren, maar door de huidige omstandigheden is dat in de oorspronkelijke vorm niet doorgegaan.

Los in de studio, BUNK

Dag en nacht losgaan in een hotelkamer, sinds kort is de professionele studio van het Amsterdamse hotel BUNK omgetoverd tot walhalla voor artiesten. Het zogeheten artist-in-residence programma is bedoeld voor zowel landelijk als internationaal talent die zich voor een bepaalde periode volledig willen focussen op muziek.

Artiesten kunnen zich aanmelden voor een aantal dagen of weken in de hippe studio, ongeacht wat voor muziek ze maken. De bekende dj, producent en organisator van onder andere Pablo Discobar Soundsystem Jeroen Woertink trapte het programma af. Hij werkte aan eigen muziek en nieuwe samenwerkingen, met als slotstuk het ADE-weekend.

Er worden nog veel live jamsessies, inspirerende gasten en creatieve talenten uit de muziekbranche verwacht. Artiesten kunnen zich via een mailtje opgeven, de studio is volledig non-profit.

Bekijk ook: Hotels waar geschiedenis is geschreven

In de watten gelegd door Hotel New York

Het restaurant van het Rotterdamse Hotel New York is open voor hotelgasten, maar de komende weken leggen ze ook hun ‘gasten’ zonder hotelreservering in de watten. Via een Take Away service kun jij genieten van een 4-gangen diner of de beroemde ‘Afternoon Tea’ bij jou thuis.

Zelf aan de slag als kok? Bouw je eigen tompouce met het ’Tompoucenpakket’. Hotel New York zorgt voor de room, het roze fondant en het bladerdeeg, jij zet hem thuis zelf in elkaar.

Nieuw bij Hotel New York is de culinaire en mind-blowing 3D-ervaring Hoshena. Met een mooi decor kunnen hotelgasten nu genieten van een dinnershow met een koninklijk zevengangendiner.

Bekijk ook: Reisadvies voor Italië en Oostenrijk aangescherpt naar oranje

Chocolade om de wintermaanden door te komen, Waldorf Astoria Amsterdam

Iedereen houdt toch van chocolade? Waldorf Astoria Amsterdam bedacht als verwenmomentje voor haar gasten een Chocolate Afternoon tea als Take Away.

Samen met patissier Vipin Charly creëerde Chef Sidney Schutte en het team de najaarseditie van de beroemde Afternoon Tea bij Waldorf Astoria Amsterdam. De onweerstaanbare zoete en hartige heerlijkheden staan ditmaal compleet volledig in het teken van chocolade.

Naast zoetigheid creëerde Chef Schutte nog een aantal unieke, hartige bites, waarvan de gegratineerde Oisri Oester met champagne Beurre Blanc zijn favoriet is.

De Chocolate Afternoon Tea is online te reserveren en kan worden afgehaald in het Waldorf Astoria Amsterdam.

Bekijk ook: Dit is de duurste hotelkamer van Amsterdam

Alles-In-Eén slaap-werk-ontmoet-pakket, CitizenM

Thuiswerken, we zijn er de laatste periode bijna allemaal bekend mee geworden. Steeds vaker passen hotels zich aan op de vraag naar extra individuele werkplekken. Zo ook het Amsterdamse CitizenM hotel, zij introduceren twee nieuwe abonnementsdiensten.

Het eerste abonnement is een zogeheten corporate subscription, een Alles-In-Eén slaap-werk-ontmoet-pakket voor bedrijven waarvan werknemers op afstand werken of regelmatig reizen.

De tweede lancering is perfect voor de digitale nomade. Met het Global Passport kun je een maand lang verblijven in een van de 21 hotels wereldwijd, tegen een vast tarief én met de mogelijkheid om maandelijks te verlengen.

CitizenM had al een nieuwe app ontwikkeld, waarmee klanten contactloos kunnen verblijven in de hotels. Het inchecken, betalen, openen van deuren en meer, gaat allemaal via de eigen mobiel van de gast.