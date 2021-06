Lekker trekken: behalve snacks kun je ook stroopwafels, sneltesten en cocktails uit de automaat halen

Stroopwafels

In de binnenstad van Gouda heeft stroopwafelbakkerij Markus & Markus onlangs een stroopwafelmuur van elf meter lang geopend. De grootste ter wereld! Er is namelijk in Waddinxveen namelijk nog zo’n soort muur, óók van het familiebedrijf.

Van groot tot klein en zelfs gluten- en lactosevrij: uit de automatiek met 286 vakjes kun je verschillende soorten stroopwafels halen. De muur in Gouda is zes dagen per week geopend, van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

Sneltest

Bij Kopie-Druk in Santpoort-Noord is het sinds kort mogelijk om via de automaat een corona- zelftest te kopen. Het is een succes, want de automatiek is al meerdere keren bijgevuld. Zelfs vandaag heeft mede-eigenaar Mieke Mes nieuwe testen in de vakjes gelegd. Voor 12,95 kun je een thuistest uit de muur trekken.

Normaalgesproken is de muur van Kopie-Druk gevuld met wenskaarten.

Vlees

Een exclusief stuk vlees zoals picanha of bavette trek je nu uit de automaat bij Intratuin Rosmalen. Online slager BBQuality heeft daar namelijk een zogenaamde vleesautomaat gelanceerd.

Met één druk op de knop kunnen klanten het gewenste stuk vlees selecteren en vervolgens contactloos afrekenen. De automaat is (uiteraard) gekoeld en de voorraad wordt op afstand uitgelezen.

De online slager zag dat er in de weekenden veel vraag is naar exclusief vlees dat meestal niet bij de gewone supermarkt of slager te halen is. Het idee achter de vleesautomaat is dat vlees- en barbecueliefhebbers nu ook in het weekend hun favoriete vlees op de barbecue kunnen leggen.

BBQuality zegt dat er enkel goed vlees word verkocht van dieren die een goed leven hebben gehad.

Sups

Suppen is hot en om de watersport nog toegankelijker te maken voor iedereen, heeft de SUP SUP CLUB op twintig verschillende locaties in Nederland een SUP-station geïnstalleerd. Een, zoals ze het zelf noemen: ’een vernieuwend uit-de-muur-trek-automaat concept’.

Het SUP-station bestaat uit één of meerdere blokken met lockers met daarin boards. Via een app krijg je toegang tot de boards. Ook krijg je via de app een instructievideo met uitleg over alle basistechnieken zodat je met de juiste kennis het water op gaat.

SUP-liefhebbers kunnen hun een board uit de muur trekken in onder andere Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Den Bosch en Haarlem.

Cocktails

Ⓒ Michael van Emde Boas

In cocktailbar Dutch Courage van Tess Posthumus aan de Zeedijk in Amsterdam staat in het midden een kopstoot-automatiek met gekoelde kleine flesjes jenever met flessen bier. Je betaalt 8,50 euro tot 11,50 per kopstoot,

Door corona was de cocktailautomatiek niet in werking. Posthumus kwam daarom met drie brievenbuscocktails (die dus bij mensen thuis in brievenbuspakketjes bezorgd werden).

Boter, kaas en eieren

Bij steeds meer boeren in Nederland staat een automatiek waar je verse eieren, een ambachtelijk gemaakt stuk kaas, verse melk of groenten en fruit uit kunt halen.

Buitenland

Ook over de grens vind je bijzondere automaten. Zo kun je in Amerika in verschillende grote steden 24 uur per dag cupcakes uit de muur trekken en in Frankrijk is het helemaal niet zo vreemd om je stokbrood uit de automaat te halen.