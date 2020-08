Nederlandse duikers brengen ondergronds waterstelsel in Frankrijk in kaart

Duiken in grotten, zoals Anton van Rosmalen en Jan Mulder doen, vergt samenwerking want een ongeluk zit in een klein hoekje. Ⓒ FOTO LAURENT MIROULT

De meeste mensen moeten er niet aan denken: in een duikerspak met zware apparatuur op je rug in het pikdonkere water van een ondergrondse rivier duiken. Anton van Rosmalen en zijn maten doen het. Deze zomer brachten zij in grotten in Zuid-Frankrijk een ondergronds waterstelsel in kaart.