Last van etensluchtjes in de keuken? Zo krijg je ze weg!

Laten we beginnen met de meest logische oplossingen: gebruik je afzuigkap en gooi je ramen in de keuken open. Tijdens het koken kun je dus al maatregelen nemen om etensluchtjes te voorkomen.

Als dat toch niet voldoende is, zijn er nog een aantal andere oplossingen.

Vis

Zeevruchten zijn een boosdoener als het gaat om geuren in de keuken die lang blijven hangen. De oplossing: laat na het koken een kom witte azijn een nacht op je aanrecht staan.

Als dit nog niet werkt kun je ‘s ochtends kaneelstokjes, citroenschillen en gemalen gember in water op het fornuis laten sudderen (minimaal 15 minuten). Dit is trouwens ook heel lekker voor in de thee!

De geur van knoflook, peper en ui

Dit zijn ingrediënten die je erg vaak gebruikt in de keuken en de oplossing voor de aanblijvende geur is citroen. Snijd een citroen door midden, leg in kokend water en laat tien minuten sudderen. Dat neutraliseert de geur.

Curry

De oplossing: aardappelen en zout.

Spoel de aardappelen af en snijd ze in stukjes. Leg ze vervolgens bij je gebruikte kookgerei. Bestrooi alles ook met keukenzout, leg het in een pan en dek de pan af met een dekstel. Na twee uur zullen de geurtjes weg zijn.

Tomaten

De geur van maaltijden op basis van tomaten kan dagenlang blijven hangen omdat je het vaak wat langer kookt. Denk aan een zelfgemaakte saus of Italiaanse gerechten. De oplossing voor het verwijderen van deze geuren is simpel: gebruik theezakjes.

Spoel je pannen om en gooi er een paar theezakjes in (vooral groene thee werkt goed). Spoel er vervolgens heet water over en laat dit 15 minuten intrekken.

Vieze etensluchtjes: bacon vet

Als je een stukje bacon hebt gebakken kan deze geur erg intens zijn. Pak een spuitfles met water en voeg gelijke delen van de volgende essentiële oliën toe: eucalyptus, citroen en lavendel (8-10 druppels is genoeg). Spuit dit rondom je kookplaat.

Verbrande toast

Ai, iets laten verbranden is altijd vervelend. Je hebt én geen toast én de geur is niet prettig. Je kunt hiervoor een bakje met koffiedik een paar uur op je aanrecht plaatsen. Dit helpt bij het afbreken van aromatische verbindingen in verkoold voedsel.