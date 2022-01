Tips voor een goede nachtrust: zo kies je jouw ideale hoofdkussen

Een goede slaaphouding is super belangrijk. Denk maar eens aan een moment dat je wakker wordt. Hoe voelt alles? Lekker losjes of heb je een zeurende pijn in je nek? Als je wakker wordt met pijn, is het tijd voor een nieuw hoofdkussen.

Rugslapers

Het is belangrijk dat je kussen je hoofd en nek opvangt, maar als je een rugslaper bent wil je niet op een te hoog kussen liggen. Je nek wordt dan gebogen, waardoor je in een onnatuurlijke houding slaapt. Je ruggengraat en nek moeten op één lijn blijven terwijl je slaapt. Voor een rugslaper is een middeldik kussen dus de beste keuze: niet te hoog, maar ook niet te plat.

Zijslaper

Als je een zijslaper bent, neemt je lichaam een hele andere positie aan in bed. Een ideaal kussen voor een zijslaper is dan ook eentje dat je hoofd in een neutrale positie ondersteunt, zodat je op één lijn blijft met de wervelkolom. Omdat je schouder de meeste druk opneemt als je op je zij slaapt, is het fijn om een stevig, dik kussen te gebruiken. Daarmee krijgen je nek en schouders de juiste ondersteuning, zodat je zonder pijn wakker wordt.

Buikslaper

Volgers experts is het niet goed om op je buik te slapen, omdat het een stressvolle houding is voor je rug en nek. Veel buikslapers liggen immers half op de buk en half op de zij, wat tot nekklachten kan leiden. Geen slecht idee om een andere houding aan te nemen dus, maar mocht dat niet 1,2,3 lukken, kun je het beste een hoofdkussen kopen dat zachter is en plat. Dit zal helpen om je wervelkolom zo neutraal mogelijk te houden.

Als je op je buik slaapt, kun je het beste kiezen voor een medium tot hard matras. Trekt tijdens het slapen één been omhoog, dit vermindert de druk in de lage rug en stabiliseert de bekken.

Traagschuim, dons, katoen

Dan is er nog de kwestie kussenvulling. Rug- of zijslapers kunnen het beste voor een traagschuimkussen gaan, omdat dat zich naar je lichaam vormt. Een kapokkussen, gemaakt van een product uit de kapokboom, is er zowel voor de rug-, zij- als buikslaper. Transpireer je veel tijdens het slapen? Dan is een wollen kussen een goede keuze voor jou: wol reguleert namelijk vocht.

