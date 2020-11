Recept van de dag: zo kan schenkel ook

Zet de oven op 70 °C. Ja, de goede verstaanders weten het al, het wordt weer zo feest van langzaam en alleen maar lekkerder. Neem een grote pan met een zware deksel.

En dan, ja, hoe moeilijk kan het zijn, leg je het vlees in de pan. Doe er de wijn bij tot het vlees net onder staat. Dan de knoflook, de tijm, peper en het zout erbij. Heel rustig aan de kook brengen. Leg er een stuk bakpapier op om het af te sluiten, dan nog de deksel en hup in de oven. Ieder vier uur ga je even kijken of het vlees nog mooi onder staat, anders een scheutje wijn erbij. Oh, ja, dat duurt 12 uur. En dan neem je mooie plakken geroosterd zuurdesembrood en daar leg je stukken van het vlees op, met hier daar een stukje knoflook en wat van de overheerlijke jus. En dan heb je er weer een recept voor de eeuwigheid bij.

Nodig voor 4 personen:

• 3 kilo schenkel met bot

• 1 fles lichte rode wijn

• 50 tenen knoflook, ja, allemaal schoonmaken

• 8 takjes tijm

• 3 theel gemalen zwarte peper (als je meer durft, gewoon doen)

• zout

• zuurdesembrood