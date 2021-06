Lezersvraag: hoe krijg ik een koffiekring van mijn marmeren tafel?

Lifestyle

Dagrecept: Probeer eens deze courgettesoep met krokante spekjes

Een soepje draai je zo in elkaar, en deze keer gaan we voor een fijn courgettesoepje. Hiervoor is een staafmixer of tafel-blender uiteraard een vereiste. De groente an sich is niet super spannend, maar je kunt hem wel lekker op smaak brengen met dragon of basilicum.