Recept van de dag: gehaktbrood met olijven

Weet je nog, Meat Loaf? Van de week hoorde ik zijn Paradise by the dashboard light toevallig weer schallen, jeugdsentiment. 1977. Het kroegnummer bij uitstek voordat alles Hazes werd. En dan zit ik te bladeren in mijn geliefde boek De Avontuurlijke Keuken van Berthe Meijer, uit 1988 alweer en nog steeds recept na recept steengoed. Ik zie haar recept voor kalfsgehaktbrood. Dat wil ik graag delen, gehaktbrood, Meat Loaf! Even nakijken, zie ik een bericht dat de zanger heeft besloten om vegetariër te worden. Zijn nieuwe vrienden vonden dat hij zich dan ook Veg Loaf moet noemen. Maar dat ging hem te ver!