Hier moet je allemaal op letten voordat je een konijn aanschaft

Na honden en katten zijn konijnen de populairste huisdieren in ons land. Helaas zit hier ook een keerzijde aan. Konijnen worden helaas nog laagdrempelig aangeschaft ’voor de kinderen’, maar een konijn heeft verzorging, aandacht, uitdaging, ruimte én een soortgenoot nodig.

Een konijn moet ook jaarlijks gecontroleerd en gevaccineerd worden en bij problemen of ziekte kunnen de kosten oplopen, een konijn kan 10 jaar oud worden.

Gelukkig zijn er steeds meer dierenwinkels die geen konijnen meer verkopen, maar alleen de benodigdheden. In plaats daarvan verwijzen ze naar een asiel of opvang voor een konijn. Ze moeten dagelijks goed worden bekeken en hun verblijf moet worden onderhouden en voorzien van vers water, hooi en ander voedsel.

Konijnen zijn sociale dieren en moeten wat mij betreft met een soortgenoot worden gehouden. Een konijn alleen houden, belemmert hem of haar ernstig in het welzijn. Heb je één konijn thuis of is een van de twee overleden? Informeer dan bij een asiel of konijnenopvang in de buurt voor een nieuw vriendje of vriendinnetje en laat je adviseren over een geschikt konijn erbij en het koppelen.

Als konijnen gekoppeld worden, kan het er heftig aan toe gaan met bijten en schoppen; doe dit altijd onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, gelukkig zijn die er in elk asiel en bij elke konijnenopvang.

Naast een soortgenoot heeft een konijn ook uitdaging nodig, je kunt je konijn een high-five leren te geven en er is tal van hersenwerk te bedenken en te vinden voor konijnen. Als je hier geen tijd voor hebt of dit niet leuk vindt om met je konijnen te doen, kun je beter geen konijnen aanschaffen.

Een konijn heeft (net als elk dier of mens) ruimte nodig; een goed konijnenhok voor twee konijnen is minimaal 4 m2 groot. Dit formaat hok betekent zoeken of je moet hem (laten) bouwen.

Denk goed na voordat je een huisdier aanschaft: over de kosten, ruimte en tijd die je er aan kwijt bent. Huisdieren zijn geweldig, maar als je twijfelt of je er wel goed voor kunt zorgen dan kan je bijvoorbeeld beter als vrijwilliger bij een asiel of opvang gaan werken en pas een dier aanschaffen als je er klaar voor bent.

