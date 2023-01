Dagrecept: Pittige gemarineerde bloemkool uit de oven

Of je deze groente nu boven hete kolen grilt of in de oven schuift, bloemkool (eventueel met wat kruiden) is op deze manier veel lekkerder! Overigens geldt dit voor de meeste groenten: liever wokken, grillen, roosteren, stomen en inmaken dan zacht koken in water.

Voordeel is dat de voedingsstoffen behouden blijven en je de groente van te voren op smaak kunt brengen. Geen gedoe achteraf met (vette) sauzen om het lekker te maken. Deze pikante, geroosterde bloemkool komt uit het boek Optimale Immuniteit, geschreven door Dr. Rudy Proesmans en Siham Lasayanne (Lannoo).

Verwarm de oven voor op 210 graden. Leg de bloemkoolroosjes op een bakplaat of ovenschaal. Meng de ingrediënten voor de marinade (behalve de koriander) in een kommetje en roer goed door met een vork. Giet de marinade over de bloemkoolroosjes. Zorg dat alles is bedekt, gebruik eventueel je handen. Rooster de bloemkool 30 tot 35 minuten. Strooi de koriander erover en dien op.

Nodig voor 2 personen:

- 1 bloemkool in roosjes (gewassen)

- sap van 1 limoen

- 1 tl chili-vlokken

- 2 el chilisaus

- 3 el olijfolie

- 2 tenen knoflook (geperst)

- 1 tl zout

- zwarte peper van de molen

- koriander ter garnering