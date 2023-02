Veelbelovende resultaten bij nieuwe behandeling tegen uitgezaaid melanoom

Myriam Chalabi, medisch oncoloog AvL: Een recente wetenschappelijke studie heeft veelbelovende resultaten laten zien voor patiënten met uitgezaaid melanoom. Patiënten werden behandeld met een nieuwe vorm van immuuntherapie, de zogenoemde TIL-behandeling. Hierbij halen we een klein stukje tumor uit een uitzaaiing van het melanoom. Vervolgens zoeken we de afweercellen van de uitzaaiing omdat we weten dat die tegen het melanoom aan het werk zijn.

De gevonden afweercellen isoleren we en laten we in een speciaal laboratorium in enkele weken tot miljarden cellen uitgroeien. Dit moet een soort leger van afweercellen vormen die weer als levende cellen aan de patiënt worden teruggegeven. Deze cellen zijn in staat de kanker te vinden en aan te vallen.

Herkennen

We weten dat de afweercellen die in de uitzaaiing zitten, vaak de kanker kunnen herkennen, maar door de omgeving en de kanker zelf volledig worden verlamd. Dat kun je voorkomen door ze uit het lichaam te halen, te activeren en te laten uitgroeien tot hele grote aantallen.

Deze behandeling is best zwaar voor patiënten. Voordat de cellen kunnen worden teruggeven, moet ruimte in het bloed van de patiënt worden gemaakt.

Chemotherapie

Daartoe krijgt de patiënt een korte chemotherapie om de eigen afweer kortdurend plat te leggen. Hierdoor daalt het aantal reguliere afweercellen in het bloed en ontstaat ruimte voor de miljarden afweercellen die via een infuus worden teruggegeven.

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat bij 50% van de patiënten die deze behandeling krijgt, de uitzaaiingen kleiner worden en bij 20% zelfs helemaal verdwijnen. Dat is een veel beter resultaat dan bij de standaardbehandeling met een andere vorm van immuuntherapie.

Sinds deze maand wordt deze behandeling vergoed vanuit het basispakket.

