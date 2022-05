Zien: dit is ’s werelds langste brug met glazen bodem

De Bach Long, wat zoiets betekent als ’witte draak’, is 632 meter lang en is op 150 meter hoogte gebouwd boven de jungle op zo’n 200 kilometer van Hanoi. Niet alleen door de hoogte, maar ook door de glazen vloer kunnen voetgangers genieten van een spectaculair uitzicht op het landschap. Het glas is sterk genoeg om 450 mensen tegelijk te houden.

Ⓒ ANP / AFP

De makers van de burg stellen dat Bach Long de langste glazen loopbrug ter wereld is, langer dan de 526 meter lange constructie in het Chinese Guangdong. De verwachting is dat de Vietnamezen de titel volgende maand officieel krijgen in het Guiness Wereldrecordboek.

De Bach Long is onlangs geopend voor het publiek en trekt veel enthousiaste bezoekers. De attractie is immers dé plek voor de ultieme Instagramfoto.

Bekijk ook: Zeven bruggen in Nederland met een bijzonder verhaal