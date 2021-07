Premium Binnenland

Dijklander Ziekenhuis roept 42 patiënten opnieuw op na fouten voormalig psycholoog

Door fouten bij de neurologische geheugenzorg van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend zijn 42 patiënten mogelijk gedupeerd. Zij zijn opgeroepen om zich binnen twee weken opnieuw te laten onderzoeken in het Dijklander in Hoorn.