Boete voor meenemen strandzand Sardinië

Volgens de Corriere della Sera is de afgelopen jaren maar liefst tienduizend kilo hagelwitte zand uit de bagage van terugkerende toeristen gehaald. Dat leverde magazijnen vol flessen op.

Alles wordt nu netjes terug gestort op de stranden. De toeristen krijgen nu bij aankomst op het Italiaanse eiland in de Middellandse zee nog duidelijkere waarschuwingen dat het meenemen van zand strafbaar is.

Sommige gemeenten op Sardinië denken zelfs aan een verbod op handdoeken en tassen op de prachtige stranden. „Elke korrel zand is een stukje van onze toekomst”, citeert de krant lokale bestuurders.

