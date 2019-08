Lezersreis: heerlijk herfstarrangement Villa Vennendal

De Herfst geeft de Veluwe een gouden randje. De bladeren vallen van de bomen, de dagen worden weer korter en binnen branden de open haarden. De Veluwe zou de Veluwe niet zijn zonder wild. Elke wandeling is uniek in de Veluwse bossen, waar u met een beetje geluk nog echt oog in oog kunt komen te staan met herten, reeën of wilde zwijnen.

Beleef de herfst op de Veluwe!

Deze herfst beleeft u bij Villa Vennendal de ‘Waanzinnige Wild Weken’. Naast twee overnachtingen met een luxe ontbijtbuffet en beide dagen een 3-gangendiner van de chef, nemen onze boswachters u mee voor een wandeling over de prachtige Veluwe, op zoek naar wild.

Bekijk ook: Veluwe smaakt naar meer

Wij hebben alles in huis om u een paar heerlijke dagen te bezorgen in een prachtig decor; kom sfeervol vertoeven, onthaasten en ontmoeten in een sfeer van weleer!

3 daags herfstarrangement vanaf € 129 p.p.

Arrangement

• 2 x overnachting incl. ontbijt

• 2 x 3-gangen diner van de chef

• Op zoek naar wild met onze boswachters (op woensdag- en zaterdagochtend)

• Gratis gebruik van tropisch binnenzwembad met sauna en solarium

• Gratis wandel- en fietsroutes

Boeken en voorwaarden

Nunspeet

0341-261016

villavennendal.nl/hotelaanbiedingen