Dagrecept: Aardappelsalade met bacon en bosui

Vergelijkbaar met dat mandje brood waar je niet vanaf kunt blijven. Op Surinaamse feestjes wordt het je helemaal onmogelijk gemaakt: minstens twee soorten cake of taart en vier snacks vóór het hoofdgerecht. Inclusief verwijtende blik van de gastvrouw als je te weinig opschept, haha!

Terug naar de salade; het wordt deze aardappel-baconsalade van Monica Rivron uit het Caravankookboek met heerlijke nieuwe aardappels. Maak de vinaigrette door de mosterd, suiker, azijn, wat zout en peper en olijfolie in een mengbeker of afsluitbaar potje flink te schudden. Halveer de kleine aardappels, snij grote in vieren.

Kook ze in licht gezouten kokend water gaar; bak ondertussen de bacon of spek lekker knapperig; voeg tegen het einde de bosui toe. Doe beide in een grote kom. Giet de aardappels af als ze gaar zijn (en de schil heeft losgelaten), voeg toe aan de bacon en ui. Schenk 2 el vinaigrette erover en schep voorzichtig om, zodat alles is bedekt. Laat de salade afkoelen, voeg de mayo en koriander toe en meng het nog even door.

Nodig voor 4 personen:

- 700 g nieuwe aardappels

- 250 g bacon of spek (in kleine blokjes)

- 10 bosuitjes (in ringen)

- 2 el gehakte koriander of peterselie

- 2 el mayonaise

Voor de vinaigrette:

- 1 tl dijonmosterd

- mespuntje suiker

- 1 el witte of rode wijnazijn

- 6 el olijfolie, zout, peper