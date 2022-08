Dagrecept: Marshmallow-ijs met fruit en slagroom

In plaats daarvan maken we in een handomdraai marshmallowchocolade-ijs, waarvoor je alleen maar een vriezer nodig hebt. Een leuk en makkelijk recept om met de (klein)kinderen te maken, uit het boek De allerlekkerste Chocoladegerechten (Parragon).

Verwarm de chocolade, de marshmallows en de melk op zeer laag vuur totdat alles gesmolten is. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel helemaal afkoelen. Klop de slagroom stijf, spatel hem met een metalen lepel door het chocolademengsel. Schenk in een cakevorm van 26 cm.

Zet de vorm minstens 2 uur in de vriezer, tot het ijs hard geworden is. Het is trouwens een maand houdbaar in de vriezer. Snij het blok in plakjes en serveer met vers fruit, zoals perzik, aardbeien of frambozen. En doe er ook nog een toef slagroom bij als je wilt!

Nodig voor 8 personen:

- 85 g pure chocolade (in stukken)

- 175 g kleine witte of andere gekleurde marshmallows

- 1,5 dl melk

- 3 dl slagroom

- vers fruit zoals aardbeien, frambozen en of perzik