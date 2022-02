Voor deze programma's zitten onze lezers aan de buis gekluisterd

Tegenwoordig is het mogelijk om je favoriete tv-programma waar en wanneer je maar wilt (terug) te kijken. Toch zijn er genoeg mensen die voor een bepaalde uitzending thuisblijven.

Wie is de Mol? wordt door veel lezers genoemd. Onder anderen K. de Vloet, Mariska van Velzen en Marjolein den Uijl willen dit programma het liefst kijken op het moment dat het daadwerkelijk wordt uitgezonden. „Ik heb ooit een aflevering gemist en las op internet per ongeluk welke kandidaat het spel moest verlaten. De lol was er toen vanaf”, zo verklaart De Vloet.

Ook voor bepaalde sportevenementen zitten veel mensen klaar voor de buis. Voor de laatste F1-race waarbij Max Verstappen tot winnaar werd gekroond, wilde Erik Hazema zijn huis niet uit. „Ook voor de wedstrijden van Ajax die live worden uitgezonden, maak ik tijd vrij.”

Eerlijk is eerlijk: het aanbod op de Nederlandse tv kan lang niet iedereen bekoren. We kregen veel berichten binnen van kritische kijkers die vinden dat er te veel slechte programma’s te zien zijn. N. Veenbrink noemt ze zelfs „misselijkmakend” en Chris den Breejen „bagger”.

Competitie

Wij blijven thuis voor Weet ik veel omdat we het vreselijk leuk vinden dat we live met onze telefoon kunnen meedoen. We spelen dan een kleine competitie: mijn man en ik tegen onze dochter en haar vriend.

E. Wismeijer

Mollenstreken

Wie is de Mol? is al jaren mijn lievelingsprogramma. Ik mis geen enkele aflevering en blijf er echt voor thuis. Dit kijk ik nooit (online) terug omdat ik dan het gevoel heb dat ik achterloop.

Raisa den Hartogh

Afkicken

Van eind september tot kerst zit ik elk jaar elke zaterdagavond voor de buis voor Strictly come dancing, een danswedstrijd, op de BBC. Ook op zondag, want dan is de uitslag op tv. Ik moet altijd afkicken als het voorbij is.

Monique Valk

Banaal

Ik kijk graag naar een nieuwsuitzending, maar eigenlijk is er niets waarnaar ik verder regelmatig kijk of waarvoor ik thuis blijf. Te veel banale shows, reality tv en quizzen met zogenaamde BN’ers. Het niveau is erg laag en het aanbod eenzijdig en beperkt.

Mario van Hooff

Flauw

Alles wat wordt uitgezonden, vind ik te flauw en kinderachtig voor woorden. De grootst mogelijke kolder wordt uitgezonden, zoals die Nederlandse politieseries!

N. Veenbrink