Win: maak kans op een gratis weekend op een gloednieuw vakantiepark

EuroParcs De IJssel Eilanden ligt direct aan het Reevemeer en is dé ultieme bestemming voor wie toe is aan een weekendje rust. Je kunt er genieten van weidse uitzichten over het kabbelende water, het zand onder je voeten voelen of pittoreske Hanzesteden bezoeken. Klinkt goed, toch?

In het weekend van 8 april mogen twee van onze lezers proefslapen op EuroParcs De IJssel Eilanden. Dat betekent dat je samen met drie reisgenoten een weekend lang kosteloos kunt overnachten en mee kunt doen aan allerlei feestelijke activiteiten.

Inbegrepen

Een kosteloos verblijf van 8 t/m 10 april (3 dagen en 2 nachten) op EuroParcs de IJssel Eilanden.

Je overnacht in een gloednieuw vakantiehuis voor maximaal 4 personen.

Een volledig verzorgde feestavond met bekende artiesten, hapjes en drankjes

Ontbijtbox (2x) in de ochtend

Leuke activiteiten in de omgeving

Meedoen?

Meld je vóór dinsdag 22 maart om 12.00 uur aan via proefslapen.nl/telegraaf om kans te maken op deze prijs. De winnaars ontvangen daarna persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Voor meer informatie over het park: europarcs.nl