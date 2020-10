Thuiskomen in Portugal

’Welkom thuis!’, zo leest de uitgebreide brochure die klaarligt in een van de vijftien gezellige verblijven van Casa Bela Moura in Porches, de Algarve. Nu wordt dat wel vaker geroepen, maar hier is het ook echt zo.

Niet voor niets heeft het kleinschalige complex in de populaire Portugese streek veel terugkerende (vooral Belgische en Nederlandse) gasten, sommigen al 10 jaar achtereen. Het familiegevoel wordt vooral ingegeven door de Belgische Christophe, die hier al 18 jaar de pater familias is. Je ziet, je voelt dat hij meer is dan een uitbater alleen, waardoor het bijna een bed & breakfast plus is.

Een enthousiaste begroeting, een praatje met zo’n beetje alle gasten, mits gewenst want anders voelt hij feilloos aan afstand te bewaren, de huisgemaakte en typisch Portugese patisserie (hallo pasteis de nata!) elke dag om 16 uur: het maakt dat je na een dagje eropuit even de lobby inloert om een hand op te steken ten teken dat je weer terug bent. Iets dat je, of in ieder geval ik, niet vaak doet.

Dokter nodig? Christophe of zijn verder even behulpzame crew regelt het. Vragen over goede restaurants of excursies in de buurt? De kennis is er en wordt graag gedeeld, inclusief uitgebreide anekdotes van vroeger.

Vrees niet dat dat Tros-gevoel overheerst: zoals gezegd wordt duidelijk aangevoeld wanneer er rust nodig is. Die vind je dan bij het alleraardigste zwembad en de aangrenzende tuin, die opgeleukt is met bloemen en grote palmen. Het enige dat daar de rust ’verstoort’ is het plotselinge opborrelende geluid van het ook aanwezige bubbelbad, waar graag gebruik van wordt gemaakt.

Met zorg

De inrichting van de verblijven is eenvoudig, maar wel met zorg. Een weegschaal voor de bagagekilo’s (we slaan hem over voor het eigen gewicht, dat door het iedere ochtend vers bereide ontbijt van de ene dag wafels en de andere dag eieren met spek vast omhoog kruipt), een brochure met things to do, zonder alle voor de hand liggende dingen en met uitgebreide informatie over de gidsen en wat te verwachten, de door het Delfts blauwe printje aan Nederland doen denkende badmateriaal: alles is goed uitgedacht.

In de buurt de prachtige rotspartijen met haar hagelwitte stranden, dorpjes als Cavouiro en Benagil met voldoende eetgelegenheden en de nodige fiets- en wandelroutes, dus genoeg mogelijkheden voor een dag eropuit. Mag je zelf bedenken of je bij terugkomst in de lobby zwaait of niet.

In ’t kort

Interieur

Eenvoudig, maar schoon, verzorgd, goede bedden en een gratis fles eigengemaakte wijn!

Ligging

Nabij het strand, met diverse uitwijkmogelijkheden voor strand, dagtochten. Ook is er een supermarkt op loopafstand. Parkeren van de huurauto kan op een eigen afgesloten terrein.

Service

Familiair, met veel kennis over de streek, gebruiken en inwoners. Veel aandacht naar het zo comfortabel mogelijk maken van het verblijf.

Praktisch

Een huurauto is aan te raden, er zijn verblijven aan het zwembad, maar ook aan de achterzijde, maar net wat de voorkeur heeft.

Prijs: 180 euro voor een kamer voor 2 personen, 10 procent korting bij een boeking vanaf zeven nachten.

casabelamoura.com