Recept van de dag: pinda paksoi-soep

Nodig voor 4 koppen:

•300 g paksoi

•1/2 rode spaanse peper

•1 teentje knoflook

•1 theel koriander, gemalen

•2 theell kurkuma

•2 eetlepels olie om te bakken

•130 g pindakaas

•1 liter water (groentebouillon)

•bouillonpoeder

•zout

Bereiding:

Snijd de paksoi vrij grof, maar hou een paar groene sliertjes. Snij de Spaanse peper zo fijn mogelijk. Bak de paksoi in de olie op hoog vuur gedurende 2 minuten. Voeg de knoflook en de peperreepjes toe. Nu de ketoembar (korianderzaad) en de koenjit (geelwortelpoeder). Roerbak nog even. Al die prachtige geuren die nu vrij komen. Het is nog koud buiten, doe er nog maar wat geraspte gember bij ook.

Voeg het water (of groentebouillon) toe, zout en bouillonpoeder (grr) naar smaak. Roer de pindakaas door de soep en laat 8 minuten koken. Doe vlak voor je opdient de achtergehouden sliertjes Paksoi-groen in de soep.