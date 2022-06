De lekkerste zomerwijnen getest!

De Loire is weer helemaal in. Niet alleen voor een vakantietrip, maar ook vanwege de wijn. Klimaatopwarming heeft de wijnstreek namelijk geen windeieren gelegd. Dankzij een evenwichtige rijping staan frismineralig wit en ’cool’ rood vol in de belangstelling, terwijl droge rosé langzaam uit zijn schaduw treedt.

Wit

Geen wijnstreek leent zich zo goed voor ons jaarlijks terugkerende thema ’zomerwijnen’ als de Loire. Al helemaal als de knisperfrisse witte wijn van sauvignon blanc komt. Vooral rond het stadje Tours en in de oostelijke Loire gedijt deze lichtgroene druif met zijn sappige zuren goed.

Appellations als Sancerre en Pouilly-Fumé, met deels vergelijkbare bodems van kalk, klei en silex (soort vuursteen) behoren al jaren tot de top van witte wijn uit Frankrijk. De combinatie van fijne mineraliteit met sappig fruit van groene appel en citrus is uniek. Dé zomerwijnen bij uitstek.

Rosé

Sinds de teloorgang van rosé d’Anjou, in de jaren 70 nog mateloos populair, is rosé uit de Loire een ondergeschoven kindje. Rosé d’Anjou met zijn zoete snoepjessmaak raakte uit de mode en deed vervolgens het imago van rosé in het algemeen geen goed.

Gelukkig zijn er jonge wijnmakers die met een totaal andere aanpak laten zien dat het ook anders kan. Droge rosé van pinot noir, cabernet franc en eventueel wat gamay of grolleau leveren kwaliteitswijnen met een geheel eigen karakter op.

Vanwege de kleine productie zal de aandacht voor rosé uit de Loire beperkt blijven, maar de winnaars uit onze test tonen aan dat ze zeker niet over het hoofd hoeven te worden gezien.

Rood

Nogal wat wijnliefhebbers ruilen in de zomer rode wijn voor droge rosé of knisperend wit in. Als we kijken naar wat de Loirestreek aan rode wijn te bieden heeft, is dat nergens voor nodig. Zomerrood uit de Loire heeft meestal weinig tannine waardoor de wijn minder stroef overkomt en het frisse rode fruit op de voorgrond blijft.

Wijn van de blauwe druif gamay die we uit de Beaujolais kennen, levert in de Loire heerlijke fruitige wijnen op. Perfect als zomerwijn, mits gekoeld.

Pinot noir, van oorsprong uit de Bourgogne, doet het vooral aan de bovenloop van de rivier de Loire goed. Door klimaatopwarming wordt pinot noir daar mooi rijp, vooral in de appellations Menetou-Salon en Sancerre. Lichtgekoeld ideaal voor een zomeravond.

Dé rode druif van de Loirestreek is echter cabernet franc. Anders dan zijn populaire broertje cabernet sauvignon levert cab franc fruitige, vrij zachte wijnen met veel finesse op. Vroeger was cab franc nog weleens onrijp, met een geur van groene paprika. Net als gamay en pinot noir profiteert ook cab franc van klimaatopwarming, met een evenwichtige rijping als resultaat.

Saumur, Anjou en vooral Saumur-Champigny zijn streken waar het elegante fruit van cab franc het best naar voren komt. Die uit Bourgueil en Chinon zijn vaak wat steviger. Lichtjes gekoeld ook prima geschikt als zomerwijn, maar niet té koud serveren. Door de tannine wordt de wijn dan wat stroever en dat willen we toch niet op een warme dag?

Proefpanel

Het Telegraaf wijnproefpanel bestaat uit Ronald de Groot (hoofdredacteur Perswijn), Johan Kragtwijk (sommelier van het jaar, restaurant Karel 5), Pieter Nijdam (wijncolumnist De Telegraaf) en Marga van Winsen (importeur Rhône Value Wines). De wijnen werden blind geproefd uit het glas Grassl Versatile.

Loire wit

1. Domaine Firmin Dezat 2021, Pouilly-Fumé

Heerlijk geparfumeerd, kruisbessen, guave, peer, bloemen, sappig en breed, mooie zuren, fijn, lengte. kwastwijnkopers.nl, €19,55

2. Vignoble Dauny Clos du Roy 2020, Sancerre

Exotisch en stuivend, vlierbloesem, vuursteen, heerlijk rijp en sappig, elegant, spanning door mooie zuren. lemortier.nl, €14,50

3. Domaines Alpha Loire Sables Blonds 2020, Touraine

Kruidig, vleugje groen en grassig, limoen, kruisbessen, knisperend fris, dorstlessend, lekker glas. pallas.nl, €12,20

4. Domaine Landrat-Guyollot La Rambarde 2018, Pouilly-Fumé

Geurig, gele pruimen, exotisch, rijp, guave, passievrucht, zacht en opwekkend, milde finale. monnik-dranken.nl, €17,99

5. Domaine Priou 2020, Touraine

Exotisch, licht kruidig, gele pruimen, vleugje artisjok, zacht, beetje grassig, fijne zuren. lesclos.nl, €13,95

Loire rosé

1. François Chidaine Rosé de Touraine 2020

Prachtrosé van pinot noir, gamay en grolleau. Aardbeien, rozenbottel, framboos, eetrosé met karakter, zachte afdronk. vierheemskinderen.nl, €13,75

2. Lionel Gosseaume Les Galipettes 2020, Rosé de Touraine

Elegante rosé op basis van gamay, licht van kleur, maar vol en rijp van smaak, zacht en mooi. wijnkoperij-europa.nl, €12,50

3. Domaine Gérard Bigonneau 2020, Reuilly

Pinot noir en pinot gris geven zalmroze kleur, frambozen en perzik, klein pepertje, krachtige smaak met mooie zuren. sligro.nl, €9,30

4. Tète Rose 2020, Vin de France

Rosé van cabernet franc en rolleau uit Chinon (aangevuld met merlot en duras uit de Languedoc, dus niet 100% Loire), kruidig met aardbeien, bloemen, mild, zacht, opwekkend. pieksman.nl, €12,50

5. Domaine Sauveroy Cuvée Évasion 2021, Rosé de Loire

Heel fruitig, peer, aardbeien, frambozen, zacht en mild, soepel en aangenaam, ongecompliceerd. joostwijn.nl, €9,25

Loire rood

1. Domaine des Roches Neuves 2020, Saumur-Champigny

Het summum van rijpe cabernet franc, breed en rokerig, kersen, ceder, puur en zacht, fijne zuren en tannine, klasse met lengte. okhuysen.nl, €18,50

2. Fabien Duveau Varrains 2018, Saumur-Champigny Le Bourg

Kruidig, tabak, pruimen, mooi gerijpt, zacht en kruidig, goede zuren, fijne tannine, lengte, elegant, heerlijke eetwijn. ariszetal.nl, €19,50

3. Vignoble Dauny Romble 2019, Sancerre Rouge

Pinot noir op z’n fruitigst, aardbeien, kersen, puur, rokerig, zwoel, in de smaak krachtig en toch elegant, heerlijk zacht en soepel. lemortier.nl, €17,95

4. Domaine des Forges 2020, Anjou rouge

Zwoel, krachtig, pruimen en kersen, peperig, rijp en elegant, heerlijk romig en zacht, soepel. pasteuning.nl, €9,95

5. Lambert Les Terrasses 2020, Chinon

Stoere versie van cabernet franc, kruiden, leer, tabak, peperig, mooi krachtig in de smaak, heerlijk fruit, mooie zuren en tannine. wijnkoperij-europa.nl, €16,50