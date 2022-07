Zo maak je de perfecte ijskoffie

Ingrediënten voor één ijskoffie

- (sterke) koffie, ongeveer 120 ml

- 120 ml (plantaardige) melk

- Suiker/zoetstof, zoveel als je zelf lekker vindt

- IJsblokjes

Mix de ingrediënten en voilà, je hebt ijskoffie zonder veel geld kwijt te zijn bij een dure koffieketen. Voor het recept kun je warme koffie gebruiken die je laat afkoelen maar je kunt koffie ook koud zetten.

Extra smaakje

Je kunt talloze varianten maken door jouw favoriete smaken toe te voegen. Zo kun je de smaak verfraaien met een schepje honing, kaneelpoeder of vanille(essence).

Bij koffie- en thee winkels kun je ook speciale koffiesiropen kopen in verschillende smaken zoals chocolade, hazelnoot en karamel.

Met een scheutje likeur, bijvoorbeeld Baileys maak je van je ijskoffie een zomerse cocktail. Ook rum, cognac en anijslikeuren zijn goed te combineren.

Een wat aparte smaaktoevoeging is die van citrusvruchten. Bij thee heel gebruikelijk maar bij koffie vrij onbekend. Door koude koffie of espresso op citrusvruchten te gieten creëer je een speciale smaak. Desgewenst kun je daar ook wat melk aan toevoegen.

Light variant

Wil je graag een energy-boost of heb je liever een light variant? Je kunt het zelf bepalen. Zo kun je suiker vervangen door zoetstoffen (poeder of vloeibaar). Ook het vet percentage heb je zelf in de hand.

Zo kun je kiezen voor magere, halfvolle, volle of gecondenseerde melk. Als je het romiger wilt hebben is het een aanrader om een bolletje vanille-ijs toe te voegen of je drankje met een mooie slagroomtoef te verfraaien.

Snelle variant

Geen koffiezetapparaat in huis? Geen nood! Een snelle variant kun je maken met poederkoffie, deze zijn verkrijgbaar in verschillende smaakjes in de supermarkt.

Niet verwateren

Ten slotte nog een tip om je drankje niet te laten verwateren: giet elke keer dat je ijskoffie maakt een gedeelte van de ijskoffie in ijsblokvormpjes en vries deze in. De volgende keer zijn deze dan prima bruikbaar als ijsblokjes!