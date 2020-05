Woontrend: hout als sfeermaker in de leefkeuken

De open leefkeuken met kookeiland is wat de meeste mensen graag willen in huis. Door zwart te combineren met hout creëer je met deze Loreo keuken van www.grando.nl een stoere sfeer. Laat vrijblijvend een tekening van jouw ideale keukenopstelling maken bij een van de keukenspeciaalzaken in Woonmall Alexandrium in Rotterdam, waar nu de nieuwste keukentrends te zien zijn.

Foto: hoekbank Monza van montel.nl

Gezellig met hout

Laat de sfeer van de stoere leefkeuken doorlopen in de rest van het interieur. De nieuwste trend is om hout op de wanden en zelfs op het plafond te decoreren. Juist dat boshut - of chalet gevoel maakt deze vakantiesfeer zo relaxed en mannelijk. Met de hoekbank Monza van www.montel.nl ben je verzekerd van een ruime, comfortabele hoekbank met chaise longue die je ook nog als aparte modules neer kunt zetten.

Woonwinkelen

Door een dagje te woonwinkelen in www.woonmallalexandrium.nl krijg je veel inspiratie voor je interieur. Je kan gratis interieuradvies vragen en de nieuwste collecties bewonderen zoals de Novilon vtwonen collectie als praktische vloer in de leefkeuken. Bij www.rivieramaison.nl hebben ze naast stoere meubelen ook accessoires zoals dit zwarte bestek RM Loft Cutlery.

Uit de kast

Opbergen was nog nooit zo leuk met deze wandkastjes Edgar van www.haco.nu, de halfopen boekenkast en het plantenrek van www.hoogenboezem.nl Door de combinatie van zwart met hout, zowel in de keuken als in de rest van het interieur te mixen krijgt het interieur die perfecte balans.

Voor een landelijk en stoer interieur is dit mijn selectie van meubelen en accessoires die de sfeer versterken; eetkamertafel Canyamel en buitenstoel Hartford van www.rivieramaison.nl teakhouten schaal van www.nanointerieur.nl vaas Cure en plaid Faces van www.trendhopper.nl en de tafellamp Saturn van www.debommelmeubelen.nl Wil je meer interieurinspiratie? Kijk dan even op www.woonmallalexandrium.nl