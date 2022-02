De voordelen van infraroodverwarming in de huiskamer

Bij infraroodverwarming ontstaat de warmte indien elektromagnetische straling, het infrarood, een object raakt. Dat kan in huis een muur, vloer of meubelstuk zijn. De stralingsenergie wordt opgeslagen en omgezet in warmte, die vervolgens aan de lucht wordt afgegeven. Dit is anders dan bij radiatoren, waar de lucht direct wordt verwarmd. Infraroodwarmte is direct te voelen en eveneens met een thermostaat te regelen.

Isolatiewaarde

„Geschikt voor alle type huizen, zowel bestaand als nieuwbouw”, vertelt Michiel Jansen, expert bij SmartHomeSupply. „Infraroodverwarming kan als hoofd- of bijverwarming worden ingezet. Zoals bij elke vorm van verwarming moet altijd rekening worden gehouden met de isolatiewaarde van de woning. Hoe geringer het warmteverlies van een huis, des te minder verwarmingsvermogen nodig is.”

Infraroodverwarming als bijverwarming kan in de meeste gevallen worden toegepast zonder dat de zekeringen of groepen in de meterkast hoeven te worden aangepast. Als het als hoofdverwarming wordt benut dan zijn aanpassingen aan de elektra vaak wel nodig, omdat de capaciteit dan over meerdere groepen moet worden verdeeld.

De infraroodstraling komt uit panelen die bijvoorbeeld aan de wand of het plafond kunnen worden gehangen, waardoor er geen radiatoren nodig zijn. Ze kunnen zelfs met een foto worden bedrukt waardoor het net schilderijen zijn.

De aanschafkosten zijn afhankelijk van de kwaliteit. Voor een woonkamer van 30 vierkante meter in een goed geïsoleerde woning zijn twee panelen nodig, samen vanaf 1400 euro (inclusief thermostaat). Vaak kun je ze zelf monteren en installeren. Let wel: de plaats van de panelen is van belang. Zo mogen ze niet, zoals een ’gewone’ radiator, bij een raam worden gemonteerd. Ook zullen elektriciteitsdraden moeten worden weggewerkt en moet in sommige gevallen de meterkast worden aangepast, wat extra kosten met zich kan meebrengen.

Gericht

Het gebruik kan zuiniger uitvallen. Jansen: „Bij infrarood verwarm je per kamer op het moment dat dat nodig is. Doelgerichter en efficiënter, waardoor je energie kunt besparen.”

Hoewel het stralingsprincipe al decennialang bekend is, ook in de vorm van terrasverwarmers, is infrarood als huisverwarming nog niet breed omarmd. „Vaak kleeft er aan het woord ’straling’ een onveilig gevoel en weten mensen dat je er niet onbeperkt aan mag worden blootgesteld. Dit geldt echter voor infraroodstralers met een korte golflengte zoals de sauna; infraroodverwarmingen voor in huis gaan via lange golfstralers die onschadelijk voor de huid zijn.”

Daarbij is dit stiller, er zijn immers geen geluiden van leidingen of pompen, en ontstaan er minder luchtstromen zodat minder stof in huis wordt verspreid. Jansen: „In onze ogen hebben elektrische verwarmingsvormen de toekomst. Op de juiste manier toegepast, kan elektriciteit 100% klimaatneutraal gebeuren, wat bij veel andere manieren van verwarmen niet mogelijk is.”