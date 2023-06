Lage pijngrens? Dit kun je doen om het aan te pakken

Noorse onderzoekers, onder meer verbonden aan de Universiteitsziekenhuis van Noord-Noorwegen, wilden weten hoe het precies zit met de pijntolerantie van mensen en of er een manier is om beter pijn te kunnen verdragen. In het tijdschrift PLOS One hebben zij hun bevindingen gepubliceerd.

Hun belangrijkste conclusie: lichaamsbeweging blijkt verband te houden met onze pijntolerantie. Met andere woorden: regelmatige lichaamsbeweging kan helpen om de pijntolerantie enigszins te verhogen zonder het gebruik van medicijnen. „Hoe actiever je bent, hoe hoger je pijngrens waarschijnlijk is”, stelt hoofdonderzoeker Anders Pedersen Årnes.

De onderzoekers analyseerden voor hun studie acht jaar lang de gezondheidsgegevens van 10.732 Noren die hadden deelgenomen aan de Tromsø-studie, de grootste bevolkingsstudie van Noorwegen. De deelnemers konden in een vragenlijst aangeven hoe fysiek actief ze zijn.

Hun pijntolerantie werd vervolgens gemeten door middel van een onderzoek waarbij de proefpersonen hun handen zo lang mogelijk moesten onderdompelen in ijswater.

Bij de analyse van de onderzoeksgegevens bleek dat de mensen die redelijk goed tegen pijn konden, regelmatig aan lichaamsbeweging deden. „We zagen grote verschillen tussen de mensen die heel actief zijn en de minder actieve mensen”, zegt Årnes. De proefpersonen die lichamelijk veel actief zijn, konden hun handen gemiddeld 80 seconden in het ijswater houden, de minst actieve personen hielden het gemiddeld twintig seconden minder lang vol. Ook opvallend: de resultaten bleken hetzelfde voor de mensen die al chronische pijn ervoeren.

Hoewel er volgens Årnes nog aanvullend onderzoek nodig is, zegt hij dat zijn studie duidelijk heeft laten zien dat elke lichaamsbeweging een goede manier is om de pijntolerantie te verbeteren, zelfs als er sprake is van chronische pijn. Årnes besluit: „Je hoeft geen topsporter te zijn om er te voordelen van te ondervinden. Het belangrijkste is dát je iets doet.”