Dit mag nooit weg: Geinig ’burgerlijk’ souvenir

Twintig jaar geleden was Joyce Koning met een stel vriendinnen op wintersport. Samen vergaapten ze zich in de winkels van het kleine Zwitserse plaatsje aan de uitgestalde souvenirs, waaronder deze muziek makende alpenmarmot.

„Ik vond ’m meteen heel leuk. Maar twee van m’n vriendinnen raakten niet uitgepraat over hoe burgerlijk je wel niet moest zijn als je zo’n ding in je huis zou zetten. Ze kregen er samen de slappe lach over en beschreven het interieur waarin de marmot zou staan. Ik was begin twintig en heel onzeker. Ik wilde beslist niet burgerlijk lijken en de marmot bleef in de winkel.”

Na de vakantie ging Joyce lunchen met een van de andere vriendinnen uit het groepje. „Daniëlle was altijd de stilste van ons groepje maar ook het meest vastberaden. Iemand die altijd precies weet wat ze wil en die ook op de leeftijd die we toen hadden, helemaal zichzelf was. Als ze geen zin had om te praten, ging ze gewoon naar haar kamer, punt. Ik was daar altijd wel jaloers op.”

Daniëlle viste een cadeau uit haar tas. „De alpenmarmot! Ze zei: Ik zag aan je dat je ’m heel leuk vond, maar je schaamde je om hem te kopen, hè? Maar je moet altijd je eigen ding doen. Het is juist leuk dat we allemaal verschillend zijn. Iedereen is zijn eigen schilderij.”

De marmot staat al twintig jaar op een prominente plek en herinnert Joyce nog steeds aan deze uitspraken.

