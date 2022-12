In dit bijzondere hotel in New York vind je Japans vernuft in overvloed

Dat het Henn Na hotel bij een Japanse keten hoort, merk je direct bij binnenkomst. Hier staat het Japanse vernuft centraal. Zo worden we welkom geheten door een levensgrote dinosaurus die voortdurend beweegt, licht geeft en geluiden produceert.

Je krijgt een beetje medelijden met de receptioniste die pal naast het enorme grommende beest haar werk doet. Maar wat een feest is deze entree voor toeristen én voor de New Yorkse kinderen die met hun neusjes tegen het raam staan gedrukt.

Het Henn Na heeft werkelijk een fantastische ligging. Het adres is 235 W35th Street en dan weet de New York-kenner genoeg: poleposition. Het hotel ligt op loopafstand van het Penn Station, wel zo handig als je met de trein vanaf het vliegveld reist. Het gezellige Bryant Park is vlakbij, evenals Macy’s, het Empire State Building, Broadway, Times Square en de High Line.

Hoewel menig toerist niets van New York wil missen en zo min mogelijk tijd op de hotelkamer doorbrengt, is het in dit geval een fijne, sober ingerichte plek om uit te puffen. Ook vind je hier enkele technische hoogstandjes zoals een interactief toilet met verwarmde bril, een reinigingssysteem en warme waterstralen.

En dan die handige kast waarin met twee drukken op de knop alle kleding wordt gestoomd en gedesinfecteerd. Minstens zo vernuftig zijn de verwarmde matrassen in sommige (luxe) kamers.

Zodra je op straat komt, kun je overal lekker eten. Maar al snel wordt duidelijk dat de New Yorkers voor het diner ook naar ons hotel komen. Het restaurant Gosuke staat goed te boek en we snappen waarom.

In de ietwat ongezellige entourage (ook dat is echt Japans) eten we de sterren van de hemel. Voor onze neus bereidt de chef zoveel verse sushi en sashimi dat we hem op een goed moment moeten teleurstellen. We kunnen geen pap meer zeggen.

De volgende ochtend zitten we daar weer omdat we hadden beloofd terug te komen voor een typisch Japans ontbijt. Daar moet je van houden, kunnen we achteraf zeggen. Voor ons was het in ieder geval net iets te vroeg voor een ontbijtje met gezouten makreel en curry-rijst.

In ’t kort

Inrichting

De entree is spectaculair ingericht, de kamers sereen.

Ligging

Beter kan niet: vele hoogtepunten op loopafstand. En, ook fijn, Penn Station ligt om de hoek.

Service

Vriendelijk en kordaat.

Praktisch

Prijzen vanaf €160 euro per nacht in het laagseizoen.

hennnahotelny.com