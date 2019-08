Zangeres zonder Naam 100 jaar geleden geboren

De zangers werd als (Ma)rietje Bey geboren als achtste kind van een arm Leids gezin. Toen ze anderhalf jaar was, viel ze ongelukkig op straat en brak haar heup. Hierdoor was ze tien jaar aan bed gekluisterd en liep daarna de rest van haar leven moeilijk. Haar bekering tot het katholicisme leidde tot een breuk met haar ouders, waarna ze bij haar broer in Maastricht belandde. Daar ontmoette ze haar man, de metaalbewerker Sjo Servaes. Rietje, nu Mary, Servaes, ging zingen in Maastrichtse cafés en werd in 1957 , toen ze al 37 jaar was, ontdekt door zanger en producer Johnny Hoes. Hij kon geen naam voor haar kinderstemmetje verzinnen en noemde haar daarom Zangeres zonder Naam. In 1975 brak ze met de tekstschrijver-componist met een verloren juridische en financiele strijd tot gevolg. Maar ze bleef hits scoren en trad zelfs op in Paradiso. Ze werd ook de ’moeder aller homo’s’ omdat ze het in haar lied ’Luister Anita’ voor hen opnam. In 1993 trad ze nog een keer op en scoorde haar laatste hit Eenmaal in je leven.

Na de dood van haar man leed zij een teruggetrokken leven, waarvan de regie was overgenomen door haar boekhouder en dienstbode. ’De Maria Callas van het levenslied’ , aan wie in Leiden deze maand een museum is gewijd, overleed in 1998 volkomen berooid, zonder fatsoenlijk testament. Een boek van Ben Holthuis over haar trieste lot leidde zelfs tot Kamervragen.