Dagrecept: Roerbak van mediterrane groente

Nodig voor 4 personen:

- 300 g kleine bietjes

- Zout

- flinke scheut olijfolie + 3 el extra

- 250 g cherrytomaten

- 450 g groene asperges (schoongemaakt)

- 2 teentjes knoflook (gepeld)

- 100 g gekookte pasta

- 2 el koudgeperste olijfolie

- 1 tl zoete balsamicoazijn

- 4 kleine buffelmozzarella's (à 125 g) of 1 grote à 250-300 g

- 4 takjes kervel (geplukt)

- 50 g pijnboompitten

- 3-4 el kappertjes

Optioneel: munt- of basilicumpesto

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 160 graden. Kook de bietjes 10 minuten met een snuf zout. Laat afkoelen, verwijder de schil en snijd doormidden. Halveer de cherrytomaten en verdeel ze over een bakplaat. Besprenkel met een scheut olijfolie en gril 10 minuten in de oven. Snijd de asperges in drieën. Verwarm de olie in een wok op matig vuur. Pof hierin de knoflook tot die zacht is. Druk de knoflook fijn in de olie. Draai het vuur hoog, voeg de bietjes en asperges toe. Roerbak het geheel 2- 4 minuten. Schep er de laatste minuut de voorgekookte pasta door. Haal de pan van het vuur en schenk er de olijfolie en zoete basilicumpesto (optioneel) en balsamicoazijn bij. Verdeel de pastaroerbak over de borden met de mozzarella. Garneer met de cherrytomaten, kervel, geroosterde pijnboompitten en kappertjes. Schep er eventueel een lepel pesto bij.