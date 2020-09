’Billen knijpen in Zuid-Afrika’

Mooiste herinnering

„In mei 1999 ben ik, Dick, samen met mijn vader per trein naar Kaliningrad gereisd, waar hij tijdens de oorlog als dwangarbeider heeft moeten werken. Tijdens WOII is er veel vernietigd, maar daarna hebben de Russen ook nog veel Duitse bouwsels met de grond gelijkgemaakt. Veel herkenbaar was er niet, helaas. Met een snorder zijn we bijna elke dag op pad geweest, ook naar de stad vanwaar hij in een goederenwagon na de bevrijding werd afgevoerd. Deze reis was voor hem zeker een manier van verwerking en voor mij een mooie reis samen met mijn vader.”

Mooiste reis

„In plaats van een groot feest te geven, zijn we voor ons 25-jarig huwelijk in 2007 ruim vier weken in Australië geweest. Zoveel gezien en gedaan! Met een kleine camper van Sydney naar Cairns. Tussendoor nog wat tours gemaakt met jeugdige backpackers uit de hele wereld. Tijdens de tour naar Fraser Island werden wij zelfs ’mom and dad’ genoemd. Een land dat we nog weleens zouden willen bezoeken.”

Spannend

„Met een personenauto maakten we in Zuid-Afrika een rondje van Pretoria via onder meer Durban, Swaziland en Kruger Park. Zonder navigatie, maar met een kaart op schoot. Spannend, want elke dag moesten we toch de juiste route hebben, een onderkomen vinden en de nodige tours of bezienswaardigheden regelen. We moesten ook steeds voor het donker in ons verblijf zijn. Dat lukte ons net niet op de terugweg van het Hluhluwe-park naar St. Lucia. Onverlichte straten, geen lijnen op de weg en héél veel mensen aan weerszijden. Dat was even billen knijpen, maar gelukkig is het goed afgelopen.”

Aanrader

„Costa Rica, als je van natuur houdt. Bosrijk en zoveel verschillende dieren: luiaards, varanen en apen.”

Nooit meer

„Cuba was een heel andere wereld: back to the fifties. Fantastisch, die oude auto’s, mooi geklede dames met dikke sigaren, de rum en de meeslepende muziek. Maar ook de natuur zoals de Viñales-vallei. Waar wij helaas veel te kort waren: we deden voor het eerst een georganiseerde tour, Nooit meer. We moesten te veel in het gelid lopen en op ons klokje kijken. Zelf ontdekken heeft onze voorkeur.”

Bijzonder

„Voor mijn 60e verjaardag mocht ik van mijn zoon Ramon een reis uitzoeken. Hij ging op wereldreis. Ik koos Nepal. Samen met hem en met een gids/vriend hebben we een gedeelte van de Mardi Himal Trek afgelegd. Tot 3500 meter hoogte en min 10 graden in de slaapkamer. Uiteraard hebben we ook Kathmandu met de vele tempels bezocht. De historie, de drukte, de stank en stof, maar ook de vriendelijke mensen en het boeddhisme hebben indruk op me gemaakt.”

Altijd mee

„Een waslijntje met wat knijpers en een stukje zeep voor een handwas.”

