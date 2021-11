Premium Het beste van De Telegraaf

Politici onderschatten dreiging al honderden jaren, zoals in 1672, 1940 en nu Al eeuwen laksheid met het leger

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Het Regiment Wielrijders nam het in mei 1940 tevergeefs op tegen de Duitse tanks. Ⓒ FOTO NIOD

Tijdens de kabinetsformatie gaat het nauwelijks over de krijgsmacht. Deze laksheid ten opzichte van de landsverdediging zit in onze genen. Zelfs in onze roemruchte Gouden Eeuw liet Nederland het landleger een tijdje versloffen, met als gevolg dat de Franse koning Lodewijk XIV in het Rampjaar 1672 tot Utrecht kon oprukken.