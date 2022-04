Oproep: vindt u het belangrijk om 4 en 5 mei te herdenken en te vieren?

4 mei is de dag dat we in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. De dag erna, op 5 mei, vieren we dat we sinds de bevrijding van ons land in vrijheid leven. Ook wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid en mensenrechten.

Vindt u het belangrijk om 4 en 5 mei te herdenken en te vieren? Waarom wel of waarom niet? En als u op deze dagen herdenkt en viert: hoe doet u dat dan? Bezoekt u een dodenherdenking of gaat de vlag halfstok? Houdt u twee minuten stilte? Gaat u op 5 mei naar een bevrijdingsfestival?

Misschien vindt u wel dat we veel meer mogen stilstaan bij de waarde van vrijheid. Ook dan horen we graag van u.

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.