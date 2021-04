Lezersvraag: kun je olie bij je wasverzachter doen?

Premium Reizen

Nederland staat in volle bloei en hier kun je er al wandelend of fietsend van genieten

Het lijkt wel of we dit jaar extra genieten van de uitbottende bloesem aan de bomen. Geen wonder, want na zo’n ellendig coronajaar is elke fleurige opkikker er één. Misschien wordt het tijd voor een Nederlandse versie van de Japanse Hanami Matsuri, oftewel het kersenbloesemfeest?