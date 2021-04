Dagrecept: Lekkere gehaktballen voor het grijpen

Stevige ballen

Fruit de sjalotjes, knoflook en Madame Jeanette in een beetje olie aan en neem dit uit de pan. Doe dit samen met een los geklopt ei, fijngehakte selderij en een theelepel shoarmakruiden in een kom met het gehakt. Goed mengen. Je kunt er een afgestreken eetlepel paneermeel door doen om de ballen steviger te maken, maar zelf vind ik het niet nodig.

Belangrijker is dat je even proeft of het genoeg smaak heeft, voordat je er ballen van draait. Breng indien nodig verder op smaak met een beetje zwarte peper; zout hoeft niet omdat dit al in de shoarmakruiden zit. Rol de ballen en bak ze in hete olie mooi bruin. Serveer met aardappelpuree of rijst. Nu alleen nog ervoor zorgen dat niemand vroegtijdig met die schaal aan de haal gaat.

Nodig voor 2 personen

- 350 g half-om-half gehakt

- 1,5 sjalotje (gesnipperd)

- 1 teentje knoflook

(fijngehakt)

- 2 stengels bladselderij

(fijn gehakt)

- 1 kwart Madame Jeanette zonder zaadlijst

- 1 ei

- olie

- 1 tl shoarmakruiden

- 1 el paneermeel