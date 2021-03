Lentekriebels verklaard: dit doet de lente met ons

Hippocrates zei het al: de verandering der seizoenen heeft invloed op onze gemoedstoestand. In het geval van de lente is vooral de hoeveelheid zonlicht bepalend voor onze stemming. Een paar minuten per dag is al voldoende om het effect te voelen.

In de winter schijnt de zon natuurlijk ook, maar veel minder krachtig. De overgang van het koudste seizoen naar het voorjaar is groot.

Serotonine

Zonlicht op je huid zorgt voor de aanmaak van extra serotonine, een neurotransmitter (oftewel een stofje dat prikkels van de ene zenuwcel naar de andere overbrengt) die ons een goed gevoel geeft. Serotonine maakt ons blij en opgewekt.

Deze neurotransmitter geeft ons bovendien het gevoel van vitaliteit, waardoor je productiviteit ook weer toeneemt.

Het heeft te maken met onze slaapcuclus, die wordt geregeld door zonlicht. Zo is het hormoon melatonine dat we nodig hebben om in slaap te komen, in de koudere periode meer aanwezig. Daardoor voelen we ons in de winter snel vermoeid en zijn we soms wat lui en hangerig.

Vitaal

Meer zonlicht en hogere temperaturen dragen ook nog eens bij aan een sterk immuunsysteem. Dat maakt mensen minder vatbaar voor griepjes en verkoudheid en en daardoor zijn velen van ons in het voorjaar over het algemeen actiever. We stappen weer op de fiets of maken een wandeling.

De biochemische reactie van zonlicht betekent daarnaast dat we ons beter kunnen concentreren en creatiever en productiever worden. De meeste mensen zijn in de lente zelfs makkelijker in staat om beslissingen te nemen.

Blijf actief

Geniet van het mooie weer zolang het nog kan, want de verwachting is dat het met Pasen bewolkt en rond de tien graden is. Toch zijn er een maar simpele manieren om de lenteriebels vast te houden

• Zorg dat je elke dag tenminste een kwartier zonlicht pakt. Dat hoeft niet eens direct zonlicht te zijn. Trek er ook op uit als het bewolkt is.

•,Blijf bewegen, liefst met licht verhoogde hartslag. Stevig wandelen of even fietsen houdt je actief.

• Zorg dat je je verbonden blijft voelen met anderen. Maak oogcontact en glimlach.