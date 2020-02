Recept van de dag: pancakes voor rare gasten

Nodig voor 12 stuks:

•3 grote eieren

•1 theel bakolie

•½ theel vanille-extract

•1 theel zoetstof

•¼ theel kaneel

•¼ theel baksoda

•1/8 theel zout

•3 eetl kokosvet

Bereiden:

En dan gaan we: Klop de eieren, olie, vanille en zoetstof door elkaar. Lees ik dat goed? Zoetstof? Roer kaneel, baksoda, zout en kokosmeel door de natte ingrediënten. Laat even intrekken. Doe een flinke laag olie (!) in een koekenpan. Bak steeds drie pannenkoekjes op laag vuur, keer als de randen donker worden. Vind je ze te slap, doe er dan meer kokosmeel bij.

Ik vraag me af waarom omelet met kokos nou weer pancakes moet heten, en zoetstof ook nog eens bakken, het zal in mijn keuken nooit gebeuren, maar een omeletje gaat echt wel in, en ik heb ook wel eens rare gasten. Vandaar. En ter overweging: vrijwel ale Keto volgers houden er na enige tijd mee op en zijn binnen een half jaar ver over hun oorspronkelijk gewicht heen. Je moet echt in een Keto commune gaan wonen om dit vol te houden.