Culinair gekibbel: over deze gerechten wordt in verschillende landen al jaren gesteggeld

Hummus (of is het eigenlijk humus, hoemoes of houmous?)

Hoe je het ook schrijft, waar het precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. De historie van de populaire kikkererwtenpasta is namelijk lastig te achterhalen. Israël, Libanon, Syrië en Egypte claimen het land van oorsprong te zijn.

Libanon heeft een aantal jaar geleden geprobeerd om hummus officieel als Libanees gerecht te registreren. Een immens bord met maar liefst 10.670 kilo hummus moest de rest van de wereld overtuigen. Libanon heeft hummus uiteindelijk niet officieel gekregen, wel een nieuw wereldrecord!

Pavlova

Ⓒ 123rf

Nieuw-Zeeland en Australië waren al jaren elkaar verwikkeld in een discussie over de oorsprong van pavlova. De witte schuimtaart met slagroom is vernoemd naar de Russische ballerina Anna Pavlova die in de jaren 20 op tournee was door Nieuw-Zeeland en Australië.

Omdat de taart in 1928 voor het eerst in een Nieuw-Zeelands kookboek genoemd werd, zou het volgens Nieuw-Zeelanders uit hun land komen.

Twee wetenschappers (eentje uit Nieuw-Zeeland en eentje uit Australië) doken in de materie en concludeerden na twee jaar onderzoek dat de taart niet uit Nieuw-Zeeland en ook niet uit Australië komt, maar uit Duitsland!

Duitse immigranten zouden namelijk al in de achttiende eeuw een versie van het recept naar de Verenigde Staten hebben meegebracht.

Falafel

Ⓒ 123rf

Over falafel wordt vaak geschreven dat het uit Egypte komt, maar daar zijn ze het in Israël niet mee eens. De gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten of tuinbonen worden in Israël als hét nationale gerecht gezien.

Om het nog ingewikkelder te maken: Libanon claimt de falafel óók. Libanon wil dat de balletjes de Libanese status krijgen van ’protected designated of origin’, net zoals ’onze’ Goudse kaas.