Vijf tips om je e-bike schoon te maken zonder de elektronica te beschadigen

Door Zamarra Kok Kopieer naar clipboard

Wist je dat er speciale fietsshampoos bestaan? Ⓒ Gregor Servais

Hoe verleidelijk het ook is om even gauw met de tuinslang of hogedrukspuit over je e-bike heen te gaan: niet doen! Huishoudexpert Zamarra Kok geeft vijf tips die verstandiger én effectiever zijn.