Deze ‘rosé’ van superkwaliteit is een goed alternatief om het seizoen mee te openen

In de schappen van de supers staan voornamelijk nog rosés uit 2019. Veel winkels wachten met de laatste jaargang 2020, in de hoop eerst de oude voorraad te slijten. Eigenlijk stom, want dan herhaalt zich dat proces volgend jaar en dan zitten we weer maanden zonder verse frisfruitige rosé, die eigenlijk de voorbode van de lente is.

De meeste rosés, uitgezonderd de duurdere versies uit Bandol of Tavel, zijn niet gebaat bij een jaar extra in de schappen. Ze verliezen hun typische fruitaroma’s van aardbei, framboos of rozen en komen dan vermoeid over.

Gelukkig zijn er ook wijnwinkels die de juiste filosofie hanteren door wél het laatste oogstjaar aan te bieden. Van de eigenzinnige Limburgse importeur Alex Storms ontvingen we een al even eigenzinnige rosé uit 2020. Het is namelijk geen rosé, want hij is niet gemaakt van rode druiven.

Zelf noemt Storms zijn Think Pink ‘a good year’ een blush rosé, maar het is eerder een soort oranjewijn. In dit geval wijn van de amberkleurige gewürztraminer, waarvan de schillen zijn meevergist. Deze druif schijnt het goed te doen in de Thracische vallei op de grens van het huidige Bulgarije en Macedonië.

Bij Thracië denken we op de eerste plaats aan Spartacus en zijn met drietandige speren gewapende gladiatoren. Dat daar tegenwoordig ook ‘rosé’ wordt gemaakt komt niet zo snel in ons op.

En dan is die ‘rosé’ ook nog eens van superkwaliteit. Eigenlijk minstens zo goed als de veel duurdere evenknie uit de Provence. Dankzij de lichte zalmkleur en aroma’s van aardbei, aalbes, witte perzik en rozenbottel is Think Pink een welkom alternatief om het roséseizoen mee te openen... ook al is het geen echte rosé.

Think Pink ‘a good year’ 2020

storms.nl, €8,95