Deze elektrische pickup komt bijna 1000 kilometer op een volle lading

Niet alleen ’normale’ elektrische auto’s als de Tesla Model 3 en Porsche Taycan zijn populair, ook in de wereld van pickups kunnen we de komende tijd genoeg elektrisch geweld verwachten. Vorig jaar schudde Tesla de wereld even wakker met zijn cybertruck, maar recent liet ook General Motors weten een bizarre elektrische Hummer met 1000 pk te bouwen. De Amerikaanse startup Nikola komt nu ook met een elektrische pickup: de Badger.

Productie

Die auto gaat volgend jaar in productie en moet aan het eind van 2021 ook al op de Amerikaanse wegen rijden. Nikola belooft enkele bizarre cijfers. Zo heeft de truck een piekvermogen van ruim 900 pk en komt hij zo’n 960 kilometer op een volle acculading. Een sprint van 0 naar 100 km/h is in 2,9 seconden geklaard. Ter vergelijking: de Bugatti Chiron, een van de snelste auto’s ter wereld, doet dat in 2,5 seconden. De gloednieuwe en peperdure Porsche Taycan Turbo S heeft er 2,8 seconden voor nodig.

Nikola bouwt de Badger bovendien als waterstofauto. Momenteel bouwt het daarvoor ook een uitgebreid waterstofnetwerk in Noord-Amerika. Eigenaren van een Badger kunnen dan bij 700 waterstofstations in het land tanken.

Samenwerking

Voor de ontwikkeling van de auto werkt Nikola samen met een bekende autofabrikant. Welke dat is, heeft het nog niet gezegd. In de herfst van dit jaar presenteert het merk de Badger aan het publiek. We verwachten dan iets meer informatie over die samenwerking.

Nikola voegt zich nu bij een bijzonder rijtje elektrische voertuigen die we de komende jaren gaan verwachten. Zoals gezegd komt Tesla met de bizarre Cybertruck, maar er zijn meer spelers. De Hummer komt terug als elektrische auto met 1000 pk en ook Ford gaat een elektrische versie van de immens populaire F-150 maken. Ook Rivian doet mee in die wereld met de R1T.

