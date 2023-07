Zo herstelde volleyballer Jens de Hoogh van venijnige springersknie

De springersknie is een venijnige sportblessure waarvoor lange tijd niet echt een oplossing was. Onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat er een manier is om er beter van te herstellen. Professioneel volleyballer Jens de Hoogh (24) kan hierdoor weer voluit gaan tijdens de wedstrijd.

Volleyballer Jens de Hoogh: „Ik had me er al bij neergelegd dat de pijn erbij hoorde, maar ik heb geen klachten meer.” Ⓒ aldo ALLESSIE