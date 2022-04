Lezersvraag: hoe maak ik een bureau van formica goed schoon?

Margot: „Wij hebben bureaus van formica die elke dag door het personeel met een desinfectiespray worden afgenomen. Erg goed voor de formica is dat niet. Ik heb eens naar Dettol gekeken maar dan moet je met water navegen en dat is te omslachtig.”

Zamarra: Het is niet nodig om desinfectiemiddelen te gebruiken; ziekteverwekkers kunnen ongevoelig worden als desinfectiemiddelen te vaak worden gebruikt. Zeep of allesreiniger is echt voldoende, of zelfs alleen een hoogwaardig microvezelschoonmaakdoekje met water.

