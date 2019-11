Lezersreis: de vele gezichten van Abu Dhabi

Verscholen in de Perzische Golf ligt tussen Qatar en Abu Dhabi het paradijselijke eiland Sir Bani Yas. U vindt er exclusieve resorts en hagelwitte stranden, maar ook het unieke Arabian Wildlife Park, thuisbasis van duizenden dieren, variërend van giraffen tot cheeta's.

Anantara Desert Island Resort & Spa

Op Sir Bani Yas Island zijn tevens de suites en kamers van het stijlvolle Anantara Desert Island Resort & Spa gevestigd. In dit eco-resort, gelegen tegen het natuur- en wildreservaat, kijkt u vanuit uw Deluxe Room uit over de Golf en ontbreekt het u aan niets.

Nature & Wildlife Drive

Samen met een ervaren gids trekt u eropuit voor een kennismaking met de natuur en dieren van het Arabian Wildlife Park. In een robuuste 4WD rijdt u naar afgelegen observatiepunten, op zoek naar de zeldzame Arabische oryx en dartelende gazellen. Laat u verrassen door de verbluffende flora en fauna.

Ontspanning en avontuur

Naast het unieke natuur- en wildpark en de heerlijke stranden zijn er nog vele andere mogelijkheden om uw verblijf te veraangenamen. U kunt paardrijden, mountainbiken of zich laten verwennen in de bekroonde spa van het hotel. Met een ferry bent u in 20 minuten op het vasteland, dus Abu Dhabi of Dubai is ook een optie.

Prijs

8 dagen luxe vanaf €2395 p.p. (o.b.v. 2 pers)

Inbegrepen

• KLM-vlucht Amsterdam-Abu Dhabi v.v.

• Transfer luchthaven naar hotel en v.v.

• 7 nachten in het Anantara Desert Island Resort & Spa, incl. ontbijt

• Nature & Wildlife Drive in Arabian Wildlife Park

Andere actviteiten kunt u los bijboeken. Informeer bij onze reisspecialisten naar de mogelijkheden.

Reisdata

15 t/m 22 januari, 11 t/m 18 februari, 15 t/m 22 maart

Andere periodes of verlenging op aanvraag.

Reserveren

Bel 073-7074343 of mail naar holidays@experiencetravel.nl