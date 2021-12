Kookboek getest: snelle vegetarische gerechten (plus recept voor gevulde paprika’s)

Jennifer en Sven hebben niet eens een familienaam nodig op de cover van hun boek. Hun website Voedzaamensnel.nl, die ze in 2013 begonnen om vrienden en familie van hun doordeweekse keukeninspiratie te laten meegenieten, trekt inmiddels 12.000 bezoekers per dag, mensen die op zoek zijn naar, nou ja, snel en voedzaam eten en hun inspiratie daar blijkbaar vinden.

Zo af en toe bundelt het koppel, dat elkaar leerde kennen in de fitnessles van Svens vader, ook recepten in een boek. 50x avondeten zonder vlees trok onze aandacht door de opmerkelijke foto’s van de onverwerkte ingrediënten op de cover. Foto’s die lijken te zeggen: alles wat jij voor dit gerecht nodig hebt past op één (weliswaar gigantisch) bord, ga jij lopen zeuren dat doordeweeks koken stressvol is?

Het slaat nog ergens op ook. Dit is zo’n boek dat je maar moet openslaan en je vindt altijd wel iets waarvan je denkt: hé, dat krijg ik vanavond nog wel klaar. Bovendien zijn de recepten heel simpel, maar toch vaak met een twist, waardoor het gerecht de banaliteit overstijgt.

In onze gevulde paprika’s met vegetarisch gehakt zijn de dadels die onverwachte smaakmaker, maar evengoed is het de geitenkaas in de zoete aardappelstamppot of het wortel- rodebietenslaatje in de pita met falafel.

Soms denk je wel: de lat zou net iets hoger mogen liggen. Jennifer en Sven kopen falafel of pizzadeeg bijvoorbeeld kant-en-klaar. Maar tegelijk is dat wellicht juist de reden waarom ik voor het avondeten vaak precies dit boek uit de stapel trek. De paprika’s vonden wij op het bord een beetje kaal, maar de smaak was meer dan goed. De nieuwe veggie inspiratie is in ons bijna vleesloze gezin ook bijzonder welkom.

Recept: gevulde paprika’s met vegetarisch gehakt

Nodig voor 2 personen

4 rode paprika’s

150 g volkorencouscous

200 ml water

1 el extra vergine olijfolie

10 g verse gemberwortel

1 teen knoflook

5 medjool dadels

275 g vegetarisch gehakt

125g feta

2 tl couscouskruiden

Snuifje zout

Bereiding

Verwarm de oven voor op 190 graden (hetelucht).

Snijd de paprika’s in de lengte doormidden, laat het steeltje zitten maar snijd de kern eruit. Leg de paprikahelften op een met bakpapier beklede bakplaat. Smeer ze in met een beetje olijfolie en verwarm ze vast in de oven.

Doe de couscous in een schaal, voeg 200 ml gekookt water en een eetlepel olijfolie toe en dek af.

Schil de gember en snijd het vruchtvlees fijn. Snijd ook de knoflook fijn. Ontpit de dadels en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes.

Bak het gehakt 5 minuten in een pan en haal direct van het vuur. Haal de couscous los met een vork, voeg het gehakt, twee derden van de feta, de dadels en couscouskruiden toe en schep door elkaar. Schep het mengsel in de halve paprika’s en brokkel de rest van de feta eroverheen.

Verwarm de gevulde paprika’s nog 15 tot 20 minuten in de oven.