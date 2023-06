Citroenen invriezen: dit is waarom (en hoe) je dat zou moeten doen

Een citroen die zijn zure smaak verliest voordat je hem gebruikt? Dat willen we niet! Gelukkig kun je citroenen invriezen. Ben je bijvoorbeeld van plan om een voorraadje citroenen in te slaan op de markt? Geen probleem! Als je ze invriest, blijven ze maandenlang vers en bruikbaar.

Wil je citroenen in hun geheel invriezen, dan is het verstandig ze eerst goed schoon te maken onder stromend water. Dep ze hierna helemaal droog met keukenpapier. Hierna is het simpel: stop de citroenen in een ziplock-zakje met de datum erop of stop ze los in de vriezer.

De citroenen blijven in hun geheel zo’n vier maanden vers in de vriezer. Heb je zo’n gele citrusbom nodig voor een gerecht? Haal hem dan de ochtend van tevoren uit de vriezer zodat ‘ie goed kan ontdooien.

Schijfjes

Hoe moet je citroenschijfjes, partjes of schillen invriezen? Een verfrissend drankje tijdens een zomerse barbecue is niet compleet zonder een schijfje citroen. Maar wat doe je met de overgebleven citroenschijfjes aan het einde van de avond? Weggooien is zonde. Invriezen is het antwoord!

Hoe je dat doet? Heel makkelijk, maar wel net even anders dan hoe dat bij hele citroenen gaat. Stop je namelijk meerdere schijfjes of partjes in een ziplock-zakje en doe je dit in de vriezer, dan vriest de boel aan elkaar vast. Niet ideaal.

Leg de schijfjes of partjes daarom eerst netjes naast elkaar op een plank en laat ze los bevriezen in de vriezer. Zijn ze eenmaal bevroren? Dan kun je de ziplock-zakjes vullen met citroenschijfjes of partjes. Ze blijven los van elkaar en mochten ze toch aan elkaar vriezen, dan krijg je ze een stuk makkelijker los dan wanneer je ze niet eerst afzonderlijk van elkaar bevriest.

Citroenschillen kun je overigens (mits goed afgedroogd) in een keer in een zakje in de vriezer stoppen. Zo heb je altijd citroenschillen bij de hand voor als je een extra citrusboost wilt toevoegen aan je gerechten.