Recept van de dag: gehaktballetjes

Rijst is de beste basis voor rare groeischimmels. Dus mag je gekookte rijst hooguit tot de volgende dag bewaren. Dan is het nog prima om te bakken. Maar veel langer moet je het niet bewaren. Dus schaamde ik mij gisteren omdat ik een restje van afgelopen weekeinde moest weggooien. En kreeg ik meteen weer trek in rijst.